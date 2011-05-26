Об этом 15 сентября сообщило Генеральное командование Вооруженных сил Польши.
Где именно ведутся работы?
Польские военные приступили к обустройству фортификационных сооружений и наблюдательно-охранных постов вблизи границы с Украиной. Работы проводятся в рамках программы "Восточный щит". Военные устанавливают фортификационные системы HESCO Bastion, которые используются для быстрого сооружения защитных позиций.
Польша укрепляет границу с Украиной / Фото Генерального командования ВСП
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Помимо строительства укреплений, военные оказывают инженерную поддержку польской Пограничной службе. В частности, вблизи пунктов пропуска обустраивают наблюдательные и сторожевые посты.
По данным польского командования, соответствующие работы проводятся вблизи пунктов пропуска Дорогуск, Медика и Корчова.
Усиление безопасности происходит на фоне растущего внимания Польши к защите пограничной инфраструктуры. В то же время само строительство укреплений не означает введения ограничений на пересечение границы: польские официальные источники продолжают публиковать информацию о работе пунктов пропуска.
Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября спецслужбы Украины и Польши совместно предотвратили угрозу для одного из пограничных пунктов пропуска. Благодаря координации силовиков удалось не допустить непосредственной атаки на пограничную инфраструктуру.
В то же время Туск не раскрыл подробностей о характере угрозы и конкретном пункте пропуска из соображений безопасности.
Польша и другие европейские страны должны готовиться к различным сценариям развития событий в ближайшие месяцы. Он также сообщил, что получил от главы ЦРУ подробный отчет о возможных рисках.
Россия уже осуществляет провокационные атаки на пограничную инфраструктуру, в частности на пункты пропуска на границе с Молдовой. По его словам, подобные действия нельзя исключать и в отношении переходов на польско-украинской границе.
Отдельно польский премьер призвал учитывать риск внутреннего саботажа. Он подчеркнул, что защита восточного фланга является общей задачей всех стран Евросоюза.