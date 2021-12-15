Польша ужесточила ограничения на въезд из Украины
Польское правительство с 15 декабря усилило ограничения на въезд из Украины. Путешественники (даже вакцинированные) должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не раньше чем за 24 часа до путешествия.
Пресс-служба Государственной таможенной службы Украины рассказала, что ограничения вступили в силу с 00:00. Результаты теста должны быть переведены на польский или английский языки.
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Путешественников просят соблюдать правила и не создавать лишних преград себе и другим участникам пограничного движения.
Италия запретила въезд вакцинированным туристам
Из-за распространения штамма Омикрон Италия приняла решение не пускать вакцинированных туристов из Украины.
Въехать в Италию разрешат только гражданам Италии или стран ЕС. Также исключение сделают для следующих категорий:
- членов семьи или тех, кто имеет "устоявшиеся отношения" с гражданами Италии;
- людей, которые направляются на работу, обучение, спортивные соревнования и т.д.
В то же время, даже эти категории людей должны отбыть 10-дневный карантин по прибытии в Италию. Вакцинация не поможет избежать ограничений. Новые правила должны вступить в силу с 16 декабря.
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