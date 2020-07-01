Польша возобновила авиасообщение с Украиной
Польша с 1 июля возобновила авиационное сообщение с Украиной. Так, утром самолет Airbus A320 компании Wizz Air стартовал из варшавского аэропорта имени Шопена и в 9:39 прибыл в аэропорт "Киев" (Жуляны).
В аэропорту "Киев" также уже приземлился самолет из Вроцлава и ожидается прибытие самолета из Кракова, сообщает Укринформ.
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Расписание авиарейсов из Польши в аэропорту "Киев"
Польша возобновила авиасообщение с Украиной на основе распоряжения Совета министров соседнего государства от 30 июня.
В распоряжении указано, что запрет на осуществление полетов в Польшу не касается:
- стран ЕС (за исключением Швеции и Португалии),
- Украины,
- Черногории,
- Грузии,
- Японии,
- Канады,
- Албании,
- Южной Кореи.
Распоряжение будет действовать с 1 по 14 июля.
Заметим, что в конце июня польский авиаперевозчик LOT объявил о постепенном возобновлении полетов. До конца августа LOT охватит почти 70 направлений в Европе, в том числе три украинских города: Киев, Одессу и Львов.
Добавим, что 1 июля Евросоюз согласовал список стран, которые считаются безопасными для путешествий. Всего в перечень попали 14 стран, с которыми ЕС открыл границы уже с 1 июля. Однако Украины нет в этом списке стран.