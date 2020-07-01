Польша с 1 июля возобновила авиационное сообщение с Украиной. Так, утром самолет Airbus A320 компании Wizz Air стартовал из варшавского аэропорта имени Шопена и в 9:39 прибыл в аэропорт "Киев" (Жуляны).

В аэропорту "Киев" также уже приземлился самолет из Вроцлава и ожидается прибытие самолета из Кракова, сообщает Укринформ.

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Расписание авиарейсов из Польши в аэропорту "Киев"

Польша возобновила авиасообщение с Украиной на основе распоряжения Совета министров соседнего государства от 30 июня.

В распоряжении указано, что запрет на осуществление полетов в Польшу не касается:

стран ЕС (за исключением Швеции и Португалии),

Украины,

Черногории,

Грузии,

Японии,

Канады,

Албании,

Южной Кореи.

Распоряжение будет действовать с 1 по 14 июля.

Заметим, что в конце июня польский авиаперевозчик LOT объявил о постепенном возобновлении полетов. До конца августа LOT охватит почти 70 направлений в Европе, в том числе три украинских города: Киев, Одессу и Львов.

Добавим, что 1 июля Евросоюз согласовал список стран, которые считаются безопасными для путешествий. Всего в перечень попали 14 стран, с которыми ЕС открыл границы уже с 1 июля. Однако Украины нет в этом списке стран.

Безопасные путешествия самолетами / Инфографика 24 канала