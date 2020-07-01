Польща з 1 липня відновила авіаційне сполучення з Україною. Так, вранці літак Airbus A320 компанії Wizz Air стартував з варшавського аеропорту імені Шопена та о 9:39 прибув до аеропорту "Київ" (Жуляни).

В аеропорті "Київ" також вже приземлився літак з Вроцлава та очікується прибуття літака з Кракова, повідомляє Укрінформ.

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Розклад авіарейсів з Польщі в аеропорті "Київ"

Польща відновила авіасполучення з Україною на основі розпорядження Ради міністрів сусідньої держави від 30 червня.

У розпорядженні вказано, що заборона на здійснення польотів до Польщі не стосується:

країн ЄС (за винятком Швеції і Португалії),

України,

Чорногорії,

Грузії,

Японії,

Канади,

Албанії,

Південної Кореї.

Розпорядження діятиме з 1 по 14 липня.

Зауважимо, що в кінці червня польський авіаперевізник LOT оголосив про поступове відновлення польотів. До кінця серпня LOT охопить майже 70 напрямків у Європі, зокрема і три українські міста: Київ, Одесу та Львів.

Додамо, що 1 липня Євросоюз погодив список країн, що вважаються безпечними для подорожей. Загалом до переліку потрапили 14 країн, з якими ЄС відкрив кордони вже з 1 липня. Проте України немає у цьому списку країн.



Безпечні подорожі літаками / Інфографіка 24 каналу