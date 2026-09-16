На границе Польши с Украиной возводят укрепления: в ГПСУ пояснили, будут ли изменения

Польша приступила к развертыванию дополнительных воинских подразделений и созданию оборонной инфраструктуры у границы с Украиной. Эти меры вызвали немало вопросов относительно возможного затруднения движения через пограничные пункты.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал 24 Каналу, как строительство новых укреплений повлияет на пересечение границы гражданскими лицами.

Польша укрепляет границу

В Варшаве обеспокоены возможными рисками из-за регулярных российских авиаударов по приграничной инфраструктуре Украины. В частности, после обстрелов вблизи пункта пропуска "Ягодин" польская сторона оценивает угрозу попадания российских беспилотников на свою территорию.

После того как Россия нанесла удары по приграничной зоне, польская сторона заявила, что это большой риск, в том числе и для самой Польши. Они оценивают для себя ту угрозу, которая может возникнуть во время таких воздушных ударов России. И не исключено, что эти летательные аппараты могут залететь на территорию Польши,

– отметил Демченко.

О влиянии польских фортификационных работ на движение через границу: смотрите видео

Изменится ли работа пунктов пропуска

В ГПСУ заверили, что строительство наблюдательно-охранных постов и привлечение инженерных полков Польши не должны помешать движению пассажиров и транспорта. Все пограничные переходы продолжают функционировать в обычном режиме. По словам Демченко, на данный момент никаких официальных предупреждений о замедлении пропускных операций со стороны Польши не поступало.

Я более чем уверен, что те меры, которые планирует принять Польша, никоим образом не повлияют на пропускную способность нашей общей границы,

– подчеркнул Демченко.

Стоит добавить, что Польша планирует усилить охрану у пунктов "Дорохуск", "Медика" и "Корчова". Военные помогают обустраивать вблизи них наблюдательные посты.

Напомним, что с 20 сентября 2026 года на пункте пропуска "Шегини – Медика" начнется реконструкция этого направления. Поэтому до ноября 2027 года движение автобусов по нему будет приостановлено, а транспортный поток будет перенаправляться на другие пункты пропуска.