Польша вводит санкции против России и Белоруссии: под ударом путинские олигархи

Министерство внутренних дел Польши объявило о введении новых санкций против России и Белоруссии. Они будут касаться 35 компаний двух стран и 15 российских олиграхов, приближенных к Путину.

Ограничения будут действовать для компаний "Газпром", "Новатек", "Лаборатория Касперского". Также для олигархов Олега Дерипаски, Михаила Фридмана, Виктора Вексельберга и других.

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Первый санкционный список содержит 50 позиций. Это список российских олигархов и российских компаний, имеющих бизнес-интересы в Польше. На "Газпром" наложат санкции в сфере деятельности польской компании EuropolGaz, 48% акций которой принадлежит "Газпрому", а также "Акрон", владеющей 20% акций польского химического предприятия Azoty,

– рассказал министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.

По его словам, в санкционном перечне также есть компании, которые импортировали в Польшу российский уголь и уголь с Донбасса, а также олигархи-владельцы этих компаний. Среди них – KTK Polska, Suek Polska.

Санкции для Беларуси

Министр сообщил, что в этот список будут добавлены также компании и олигархи, имеющие связи с белорусским режимом. В список уже попала компания Beloil Polska, которая импортирует из Беларуси дизельное горючее и сжиженный газ.

Польша будет применять к этим лицам и компаниям несколько видов санкций: замораживание финансовых активов и имущества этих фирм не будет допускаться к участию в государственных тендерах. Подсанкционным лицам запретят въезд в Польшу.

По словам Каминского, список будут постоянно пополняться. Соответствующие польские службы сейчас ищут компании, скрывающие своих конечных российских бенефициаров из-за регистрации в оффшорных зонах.

Санкции начнут действовать с 26 апреля. Если их постараются обойти, то компаниям будет грозить штраф до 20 миллионов злотых и тюремный срок до 3 лет.

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