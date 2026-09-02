Как сообщил в соцсетях заместитель министра культуры Украины Иван Вербицкий, разрешение было выдано Мемориально-поисковому центру "Доля". Польская сторона согласовывала проведение экспедиции в течение нескольких месяцев.

Каковы подробности?

Поисковики будут искать останки гражданских украинцев, погибших в марте 1944 года в результате действий Крестьянских батальонов и Армии Крайовой. Экспедиция организуется по заказу Украинского института национальной памяти.

Выдача разрешительных документов стала возможной благодаря длительным переговорам совместной украинско-польской рабочей группы по вопросам достойного захоронения, действующей по инициативе профильных министерств двух стран.

Контекст поисков и предыдущий опыт

Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар подчеркивал, что украинская сторона в течение длительного времени безрезультатно добивалась получения хотя бы одного разрешения на поисковые работы. Дипломат выражал надежду начать поиски останков в Ласкове еще в августе.

Стоит отметить, что в марте 2026 года в селе Угли в Ровенской области завершили первый этап совместной украинско-польской поисковой и эксгумационной экспедиции. Специалисты исследовали территорию, где, по предварительным данным, может находиться братская могила жертв Волынской трагедии.

Напомним, в прошлом году украинские специалисты провели аналогичные работы в населенном пункте Юречкова в Подкарпатье.

Исследователи пытались найти место захоронения бойцов Украинской повстанческой армии, погибших в 1947 году в бою с подразделениями Польской народной армии, однако разыскиваемую могилу тогда обнаружить не удалось.