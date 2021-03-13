Польша приняла решение выслать двух консулов Беларуси из Белостока и Варшавы. Причиной этого решения стало "продолжение Минском недружественных жестов в отношении польских дипломатов".

Информацию о выдворении белорусских послов подтвердил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач. Об этом он написал в своем твиттере.

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Отныне, как пояснил Пшидач, два генконсула Беларуси стали персонами нон-грата в Польше.

Учитывая предложение Минском недружественных жестов в отношении польских дипломатов польское министерство иностранных дел в ответ решило выслать генерального консула Беларуси в Белостоке и консула Беларуси в Варшаве,

– добавил Марцин Пшидач.

Отметим, что ранее Польша объявила персоной нон-грата белорусского дипломата в ответ на выдворение Минском польского консула в Бресте.

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