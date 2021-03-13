Теперь персоны нон-грата: Польша выдворит из страны двух белорусских консулов
Польша приняла решение выслать двух консулов Беларуси из Белостока и Варшавы. Причиной этого решения стало "продолжение Минском недружественных жестов в отношении польских дипломатов".
Источник:твитер Марцина Пшидача
Информацию о выдворении белорусских послов подтвердил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач. Об этом он написал в своем твиттере.
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Отныне, как пояснил Пшидач, два генконсула Беларуси стали персонами нон-грата в Польше.
Учитывая предложение Минском недружественных жестов в отношении польских дипломатов польское министерство иностранных дел в ответ решило выслать генерального консула Беларуси в Белостоке и консула Беларуси в Варшаве,
– добавил Марцин Пшидач.
Отметим, что ранее Польша объявила персоной нон-грата белорусского дипломата в ответ на выдворение Минском польского консула в Бресте.
Дипломатический конфликт между Польшей и Беларусью
- 9 марта Минск выслал польского консула Ежи Тимофеюка. Все из-за того, что консул Польши участвовал в мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат". В тот день чтили память участников антикоммунистического подполья в Польше после Второй мировой войны.
- Варшава на следующий день объявила о высылке дипломата посольства Беларуси. А Минск в ответ решил выслать из страны руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно.
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