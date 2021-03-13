Польща ухвалила рішення вислати двох консулів Білорусі з Білостока та Варшави. Причиною цього рішення стало "продовження Мінськом недружніх жестів щодо польських дипломатів".

Інформацію про видворення білоруських послів підтвердив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач. Про це він написав у своєму твітері.

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Відтепер, як пояснив Пшидач, два генконсули Білорусі стали персонами нон-грата у Польщі.

З огляду на продовження Мінськом недружніх жестів щодо польських дипломатів польське міністерство закордонних справ у відповідь вирішило вислати генерального консула Білорусі у Білостоці та консула Білорусі у Варшаві,

– додав Марцін Пшидач.

Зауважимо, що раніше Польща оголосила персоною нон-грата білоруського дипломата у відповідь на видворення Мінськом польського консула в Бресті.

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