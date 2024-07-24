Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша должна выдвинуть Украине ультиматум.

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Польша хочет разобраться с "Волынским вопросом"

По мнению министра обороны Польши, вхождение Украины в Европейский Союз не будет, если не будет решен Волынский вопрос.

Также он прокомментировал текущую ситуацию на украинском фронте. Несмотря на заявления относительно ЕС, Косиняк-Камыш заявил, что для Польши окончание войны означает только победу Украины. Он отметил, что любое другое развитие событий "является прямой угрозой войны для Польши".

Глава МО выразил удовлетворение тем, что техника прибывает в Украину, но также признал, что у Украины "нет прорыва", а риск катастрофы возрастает осенью и зимой из-за масштабных разрушений критической инфраструктуры.

"Здесь встает вопрос безопасности Польши и безопасности Европы", – добавил он.

Исторический контекст: "Волынский вопрос" болезненный для обеих сторон

Что именно Косиняк-Камыш имеет в виду под решением "Волынского вопроса", он не уточнил. Вероятно, говорится о Волынской трагедии 1943 года – в Варшаве ее называют геноцидом польского населения.

В 2023 году сейм Польши принял резолюцию. В заявлении говорится, что польско-украинское примирение должно включать "признание вины и чествование памяти жертв".

При этом до сих пор украинские и польские историки не пришли к согласию относительно численности жертв как среди поляков, так и украинцев. Также до сих пор продолжаются дискуссии относительно исполнителей преступления и организаторов.

Масла в огонь исторических дискуссий подливает то, что поляки воспринимают Волынскую трагедию отдельно от других исторических событий, игнорируя предпосылки. Варшава не извиняется и не вспоминает за так называемую "пацификацию" украинцев – дискриминационную Политику Речи Посполитой, которая включала массовые аресты, избиения и убийства людей, а также закрытие украинских учреждений.

Львовский ученый Богдан Гудей, который исследует этот вопрос, сказал "Радио Свобода", что действия украинского террора во время Волынской трагедии действительно заслуживают "строгого и безоговорочного осуждения" несмотря на все предпосылки. В то же время Украина должна добиваться равноправного диалога с польскими коллегами по этой проблеме.