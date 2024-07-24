Владислав Косиняк-Камиш заявив, що Польща має висунути Україні ультиматум.

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Польща хоче розібратися з "Волинським питанням"

На думку міністра оборони Польщі, входження України до Європейського Союзу не буде, якщо не буде розв'язано Волинського питання.

Також він прокоментував поточну ситуацію на українському фронті. Попри заяви щодо ЄС, Косиняк-Камиш заявив, що для Польщі закінчення війни означає лише перемогу України. Він зауважив, що будь-який інший розвиток подій "є прямою загрозою війни для Польщі".

Глава МО висловив задоволення тим, що техніка прибуває в Україну, але також визнав, що в України "немає прориву", а ризик катастрофи зростає восени та взимку через масштабні руйнування критичної інфраструктури.

"Тут постає питання безпеки Польщі та безпеки Європи", – додав він.

Історичний контекст: "Волинське питання" болюче для обох сторін

Що саме Косиняк-Камиш має на увазі під розв'язанням "Волинського питання", він не уточнив. Ймовірно, мовиться про Волинську трагедію 1943 року – у Варшаві її називають геноцидом польського населення.

У 2023 році сейм Польщі ухвалив резолюцію. У заяві мовиться, що польсько-українське примирення повинно включати "визнання провини і вшанування пам'яті жертв".

При цьому до нині українські та польські історики не порозумілися щодо чисельності жертв як серед поляків, так і українців. Також досі тривають дискусії щодо виконавців злочину й організаторів.

Масла у вогонь історичних дискусій підливає те, що поляки сприймають Волинську трагедію окремо від інших історичних подій, ігноруючи передумови. Варшава не перепрошує та не згадує за так звану "пацифікацію" українців – дискримінаційну Політику Речі Посполитої, яка включала масові арешти, побиття та вбивства людей, а також закриття українських установ.

Львівський учений Богдан Гудей, який досліджує це питання, сказав "Радіо Свобода", що дії українського терору в час Волинської трагедії дійсно заслуговують "суворого і беззастережного засудження" попри всі передумови. Водночас Україна повинна домагатися рівноправного діалогу з польськими колегами щодо цієї проблеми.