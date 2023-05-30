Новые правила касаются не только грузовиков, но и тягачей, прицепов, полуприцепов и автопоездов. Эти изменения позволят снизить возможности для обхода санкций.

Обратите внимание В Польше будут официально расследовать влияние России на страну

Как это повлияет на границу Польши и Белоруссии

Еще 18 февраля 2023 Беларусь решила закрыть почти все пункты пропуска на границе с Польшей, кроме переезда "Кукурики - Козловиче". Польская сторона ответила белорусскому режиму тем же. Однако въезд на территорию Польши могут осуществлять только транспортные средства, зарегистрированные в странах Евросоюза.

Но проблемой оставалось то, что эти ограничения обходили вполне легально, когда, например, зарегистрированный в Польше тягач перевозил полуприцепы, зарегистрированные в Беларуси. С 1 июня эта схема обхода ограничений станет недоступной для россиян и белорусов.

Польша расширила санкции против белорусского режима

29 мая МВД Польши ввело новые санкции против белорусского режима. В санкционный список внесли еще 365 приспешников диктатора Лукашенко, 20 организаций и 16 предпринимателей, связанных с российским капиталом.

Причиной таких действий со стороны Польши стало то, что белорусский суд оставил по-прежнему приговор лидеру польского меньшинства Анджею Почобуту, которого осудили на 8 лет колонии строгого режима.