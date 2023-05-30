Нові правила стосуються не тільки вантажівок, але й тягачів, причепів та напівпричепів й автопоїздів. Ці зміни дозволять зменшити можливості для обходу санкцій.

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Як це вплине на кордон Польщі та Білорусі

Ще 18 лютого 2023 року Білорусь вирішила закрити майже всі пункти пропуску на кордоні з Польщею, крім переїзду "Кукурики – Козловіче". Польська сторона відповіла білоруському режиму тим же. Однак в'їзд на територію Польщі можуть здійснювати тільки ті транспортні засоби, які зареєстровані в країнах Євросоюзу.

Та проблемою залишалося те, що ці обмеження обходили цілком легально, коли, наприклад, тягач, що зареєстрований у Польщі, перевозив напівпричепи, зареєстровані у Білорусі. З 1 червня ця схема обходу обмежень стане недоступною для росіян і білорусів.

Польща розширила санкції проти білоруського режиму

29 травня МВС Польщі ввело нові санкції проти білоруського режиму. До санкційного списку внесли ще 365 поплічників диктатора Лукашенка, 20 організацій та 16 підприємців, які пов'язані з російським капіталом.

Причиною таких дій з боку Польщі стало те, що білоруський суд залишив без змін вирок лідеру польської меншини Анджею Почобуту, якого засудили на 8 років колонії суворого режиму.