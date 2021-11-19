Польша закроет железнодорожное сообщение с Беларусью в Кузнице

Польша заявила, что закроет железнодорожное сообщение в пункте пропуска "Кузница" с 21 ноября. Беларусь уже проинформировали о соответствующем решении.

Пресс-служба Пограничного комитета Беларуси заявила, что получила официальное письмо от польской стороны. Беларусь уже отреагировала.

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Госпогранкомитет Беларуси получил официальное письмо от польской стороны относительно ее намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска "Кузница",

– говорится в сообщении.

Беларусь сообщила, что в ответ уже направила разъяснение текущей ситуации вблизи автомобильного пункта пропуска "Брузги".

Также официальный Минск заявил о готовности возобновить работу автодорожного пункта пропуска "Брузги".

Ирак начал забирать своих граждан

Министерство транспорта Ирака сообщило, что страна начала забирать своих граждан, которые пытались попасть в ЕС через границу Польши и Беларуси.

Первый рейс из Минска в Багдад уже совершили.

По данным СМИ Ирака, о своем желании вернуться домой заявили около 170 человек.

В частности, 50 из них уже предоставили необходимые документы.

Сообщение из телеграм-канала "Пограничный комитет Беларуси"

Госпогранкомитетом Республики Беларусь получено официальное письмо от польской стороны относительно её намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска Кузница.

В этой связи Госпогранкомитет направил ответ с разъяснением текущей ситуации вблизи автодорожного пункта пропуска Брузги (с польской стороны – Кузница Белостоцкая), а также проинформировал о мерах, принимаемых для урегулирования ситуации, и отсутствии угрозы для сотрудников польских служб.

Также белорусская сторона сообщила о готовности возобновить работу автодорожного пункта пропуска Брузги.