Свою реакцию на событие российский политик выразил на странице в Х, передает 24 Канал.

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Как в России гневаются из-за решения поляков

Замглавы Совбеза России и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил в соцсетях, что поляки "нарываются на неприятности".

Он напомнил о практике "быстрого правосудия" для послов из "враждебных стран" в 20-х годах прошлого века.

После этого он написал фразу из популярного польского мема: "Bóbr kurwa!". Кроме этого, добавил, вероятно, остроумную, по его мнению, картинку.



Реакция Медведева / Фото из сети X

Мария Захарова, представитель российского МИД, пригрозила Польше ответом, передают российские пропагандистские СМИ.

Польским дипломатам приготовиться,

– добавила она.

22 октября стало известно, что Польша закрывает генконсульство России в Познани из-за его вовлеченности в диверсионную работу. 10 его работников должны покинуть Польшу. Среди них три дипломата, заявили в польском МИД.

Напоминаем, недавно Медведев также взялся к поучениям поляков истории и назвал Варшаву "частью Российской империи". Он это сделал в ответ на предупреждение Польши, что она нанесет удар по Санкт-Петербургу в случае российской агрессии против стран Балтии.