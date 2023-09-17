Детали рассказал Мариуш Каминский – министр внутренних дел Польши. Он подчеркнул, что ни одна российская машина не заедет на территорию Польши.

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Дамы и господа, это касается всех автомобилей – как коммерческих, так и частных, независимо от того, есть ли человек, управляющий им, или владелец авто гражданином России или гражданином другой страны,

– подчеркнул Каминский.

Он уточнил, что прибыть на территорию Польши не может ни один автомобиль, зарегистрированный в России.

Ранее аналогичное решение приняли страны Балтии.

Россиянам нигде в цивилизованном мире не рады. Ранее въезд автомобилей с российскими номерами запретили страны Балтии. Официальное заявление уже сделала Государственная служба доходов.

"Автомобили, зарегистрированные в России, должны быть конфискованы, если они въезжают в Литву. Этот контроль будут обеспечивать таможенные органы, потому что это их функция и ответственность", – заявили в Литве.

Исключение будут составлять только автомобили, которые едут проездом в Калининград. Россияне уже возмущаются в соцсетях из-за такого решения.