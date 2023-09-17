Деталі розповів Маріуш Камінський – міністр внутрішніх справ Польщі. Він наголосив, що жодна російська машина не заїде на територію Польщі.

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Пані та панове, це стосується всіх автомобілів – як комерційних, так і приватних, незалежно від того, чи є людина, яка ним керує, або власник авто громадянином Росії чи громадянином іншої країни,

– наголосив Камінський.

Він уточнив, що прибути на територію Польщі не може жоден автомобіль, зареєстрований у Росії.

Раніше аналогічне рішення ухвалили країни Балтії

Росіянам ніде у цивілізованому світі не раді. Раніше в'їзд автомобілів із російськими номерами заборонили країни Балтії. Офіційну заяву вже зробила Державна служба доходів.

"Автомобілі, зареєстровані в Росії, повинні бути конфісковані, якщо вони в'їжджають в Литву. Цей контроль забезпечуватимуть митні органи, тому що це їхня функція і відповідальність", – заявили у Литві.

Виняток становитимуть лише автомобілі, які їдуть проїздом до Калінінграда. Росіяни вже обурюються у соцмережах через таке рішення.