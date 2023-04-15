Под запретом зерно, яйца и молоко: Польша ограничила ввоз продовольствия из Украины

Правительство Польши в субботу, 15 апреля, приняло решение о запрете ввоза зерна и другого продовольствия из Украины. Вопросы готовы решить через межгосударственное соглашение.

С соответствующим заявлением выступил глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качинский. Вместе с тем в Украине уже отреагировали на заявления польского правительства и собираются урегулировать вопрос уже в понедельник, 17 апреля.

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Качинский подчеркнул, что Польша и Украина остаются близкими партнерами и друзьями, однако защита интересов собственных граждан – на первом месте. Это связано с тем, что польские фермеры сталкиваются с кризисом, влияющим в целом на ситуацию в стране.

Правительство Польши согласовало запретить ввоз следующих продуктов:

зерно,

сахар,

сухие корма,

лен и конопля,

семена,

молоко и молочные продукты

некоторые виды мяса, в частности – говядина, баранина, свинина,

яйца,

мед,

вино и многие другие продукты.

Как реагируют в Украине на запрет

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил, что очень сожалеет о решении польского правительства. С понедельника, 17 апреля, Украина начнет переговоры с польской стороной по возобновлению транзита и возможности ввоза сельскохозяйственной продукции.

При этом украинские агропроизводители с пониманием относятся к потребностям польских коллег, надеются на взаимопонимание и ожидают конструктивного диалога для принятия согласованного решения,

– заявили в министерстве.

Кроме того, в пресс-службе министерства сообщили, что в ближайшие дни Украина и Польша планируют согласовать новый Меморандум о взаимопонимании, который будет учитывать интересы обеих стран в духе конструктивного надежного эффективного сотрудничества для обеих стран и должным образом урегулирует вопросы транзита сельскохозяйственной продукции по территории Польши.

Что этому предшествовало

В Польше начались протесты из-за того, что украинское зерно ввозят в страну без пошлины. Это существенно повлияло на цены в стране и обесценило работу польских фермеров. Более того, фермеры даже угрожали заблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск", если не будет урегулирован вопрос продажи в Польше украинского зерна.

После этого правительства Польши и Украины согласовали прекратить поставки зерна пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника к новому сезону.