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      Польша масштабно отмечает 100-летие восстановления независимости: яркие фото

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      11 ноября в столице Польши Варшаве состоялся масштабный марш к 100 годовщине со времени восстановления страной независимости.

      Многолюдный марш прошел под лозунгом "Для тебя, Польша".

      Читайте также: "Нет фашизму" против "Польша для поляков": как прошел Марш ко Дню независимости в Польше

      В нем приняли участие руководители государства, в частности, президент Польши Анджей Дуда, информирует "Польское радио".

      Дуда Польща марш президент
      Президент Польши Анджей Дуда принял участие в марше по случаю 100-летия восстановления независимости

      В колонне, которая прошла по центральным улицам Варшавы, были также представители ветеранов, войска польского и националистических организаций.

      Несколько тысяч простых поляков с национальными флагами в руках также присоединились к масштабному действу.

      Польща Варшава марш
      Польша масштабно отмечает 100-летие восстановления независимости//Getty images

      В марше также были замечены представители ультраправых итальянской организации Forza Nuova.

      Напомним, 4 ноября польские футбольные фанаты на Лычаковском кладбище во Львове отмечали 100-летие борьбы поляков против ЗУНР: свыше 10 человек с файерами развернули большой бело-красный транспарант с текстом "Орлята львовские, 100 лет – этот лозунг польскую прославляет отвагу. Силезия отдает почтение Львову, духовному городу Вроцлаву".

      Теги: протесты Анджей Дуда Новости Польши Фотоновости
      Источник: 24 Канал
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