Польша масштабно отмечает 100-летие восстановления независимости: яркие фото

11 ноября в столице Польши Варшаве состоялся масштабный марш к 100 годовщине со времени восстановления страной независимости.

Многолюдный марш прошел под лозунгом "Для тебя, Польша".

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В нем приняли участие руководители государства, в частности, президент Польши Анджей Дуда, информирует "Польское радио".



Президент Польши Анджей Дуда принял участие в марше по случаю 100-летия восстановления независимости

В колонне, которая прошла по центральным улицам Варшавы, были также представители ветеранов, войска польского и националистических организаций.

Несколько тысяч простых поляков с национальными флагами в руках также присоединились к масштабному действу.



Польша масштабно отмечает 100-летие восстановления независимости//Getty images

В марше также были замечены представители ультраправых итальянской организации Forza Nuova.

Italian neo-fascists Forza Nuova are attending the march, as they have in the past.



This is the same march the Polish president and government are cooperating with #MarszNiepodleglosci pic.twitter.com/xyvWjvP0a0 — Notes from Poland (@notesfrompoland) 11 листопада 2018 р.

Напомним, 4 ноября польские футбольные фанаты на Лычаковском кладбище во Львове отмечали 100-летие борьбы поляков против ЗУНР: свыше 10 человек с файерами развернули большой бело-красный транспарант с текстом "Орлята львовские, 100 лет – этот лозунг польскую прославляет отвагу. Силезия отдает почтение Львову, духовному городу Вроцлаву".