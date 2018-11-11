Польша масштабно отмечает 100-летие восстановления независимости: яркие фото
11 ноября в столице Польши Варшаве состоялся масштабный марш к 100 годовщине со времени восстановления страной независимости.
Многолюдный марш прошел под лозунгом "Для тебя, Польша".
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В нем приняли участие руководители государства, в частности, президент Польши Анджей Дуда, информирует "Польское радио".
Президент Польши Анджей Дуда принял участие в марше по случаю 100-летия восстановления независимости
В колонне, которая прошла по центральным улицам Варшавы, были также представители ветеранов, войска польского и националистических организаций.
Несколько тысяч простых поляков с национальными флагами в руках также присоединились к масштабному действу.
Польша масштабно отмечает 100-летие восстановления независимости//Getty images
В марше также были замечены представители ультраправых итальянской организации Forza Nuova.
Напомним, 4 ноября польские футбольные фанаты на Лычаковском кладбище во Львове отмечали 100-летие борьбы поляков против ЗУНР: свыше 10 человек с файерами развернули большой бело-красный транспарант с текстом "Орлята львовские, 100 лет – этот лозунг польскую прославляет отвагу. Силезия отдает почтение Львову, духовному городу Вроцлаву".