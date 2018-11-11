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      "Нет фашизму" против "Польша для поляков": как прошел Марш ко Дню независимости в Польше

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      Марш ко Дню независимости в Польше собрал, по подсчетам организаторов, четверть миллиона участников.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала журналистка Валерия Киричева.

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      По ее словам, президент Польши Анжей Дуда выступил на "Стадионе народовом", после чего присоединился к маршу граждан. Правда, от толпы его отделяли охранники. Поэтому первую часть марша прозвали "президентской".

      Не обошлось без столкновений. Антифашистская молодежь пыталась пробиться через полицейский кордон. В частности, несколько девушек с лозунгом "Нет фашизму" прорывались к праворадикальному крылу марша. Также в сторону тех, кто кричал "Польша для поляков" летели бутылки с, вероятно, легковоспламеняющимся веществом. Впрочем, полиция очень быстро реагировала и забирала все опасные предметы,
      – рассказала Киричева.

      И добавила, что полиция во время митинга располагалась по всему периметру и выбраться из эпицентра марша людям было просто невозможно. Все выходы с центральной улицы были перекрыты, чтобы избежать провокаций и столкновений. Жители домов на ближних улицах проходили полицейские кордоны по специальным пропускам.

      Польща"Выражаем недовольство", – надпись на плакате

      В конце концов, подытожила журналистка, марш завершился мирно, и большинство участников разошлись по домам, кафе. Хотя в полиций предупредили, что завершение марша официально планировалось в полночь.

      Напомним, ранее 24 канал писал о том, что польские футбольные фанаты 4 ноября на Лычаковском кладбище во Львове отмечали 100-летие борьбы поляков против ЗУНР: более 10 мужчин с файерами развернули большой бело-красный транспарант с текстом "Орлята львовские, 100 лет – это лозунг польскую прославляет отвагу. Силезия отдает почтение для Львова, духовного города Вроцлава".

      Теги: протесты Новости Польши
      Источник: 24 канал
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