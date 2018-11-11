"Современные большевики": Туск жестко высказался о действующих лидерах Польши

Председатель Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что Польшей управляют популисты и евроскептики. Политик назвал действующих лидеров Польши" современными большевиками", угрожающими независимости нации.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Смотрите также: Польские футбольные фанаты жгли файеры и развернули баннер на кладбище во Львове: фото

Такое заявление экс-премьер Польши сделал во время выступления в польском городе Лодзь в преддверии 100-летия восстановления польского государства после окончания Первой мировой войны.

Туск известен своей жесткой критикой в сторону польского правительства, которое сейчас возглавляет "Право и справедливость". Политик считает действующую власть угрозой для Польши.

Тот, кто сегодня в Польше действует против нашей сильной позиции в объединенной Европе, на самом деле действует против независимости Польши,

– утверждает Туск.

Читайте также: Почему ухудшились взаимоотношения Украины и ее ближайших соседей: назвали красноречивую причину

К слову, назначение Туска высокопоставленным чиновником ЕС в 2014 году частично было признанием политики либерального правительства Польши во главе с ним.