"Современные большевики": Туск жестко высказался о действующих лидерах Польши
Председатель Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что Польшей управляют популисты и евроскептики. Политик назвал действующих лидеров Польши" современными большевиками", угрожающими независимости нации.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Такое заявление экс-премьер Польши сделал во время выступления в польском городе Лодзь в преддверии 100-летия восстановления польского государства после окончания Первой мировой войны.
Туск известен своей жесткой критикой в сторону польского правительства, которое сейчас возглавляет "Право и справедливость". Политик считает действующую власть угрозой для Польши.
Тот, кто сегодня в Польше действует против нашей сильной позиции в объединенной Европе, на самом деле действует против независимости Польши,
– утверждает Туск.
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К слову, назначение Туска высокопоставленным чиновником ЕС в 2014 году частично было признанием политики либерального правительства Польши во главе с ним.