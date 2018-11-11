09:55
11 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Чудо-телевидение. Помощник Медведев
      Вєсті Кремля
      18:21, 10 ноября
      Вести. UA. Жир. Клуб в Верховной Раде. Магическая лестница Медведчука
      Вєсті.UA
      18:46, 10 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      "Современные большевики": Туск жестко высказался о действующих лидерах Польши

      79 Читати новину українською
      Туск назвал действующих лидеров Польши " современными большевиками"
      Туск назвал действующих лидеров Польши " современными большевиками" / Фото из открытых источников

      Председатель Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что Польшей управляют популисты и евроскептики. Политик назвал действующих лидеров Польши" современными большевиками", угрожающими независимости нации.

      Об этом сообщает "Радио Свобода".

      Смотрите также: Польские футбольные фанаты жгли файеры и развернули баннер на кладбище во Львове: фото

      Такое заявление экс-премьер Польши сделал во время выступления в польском городе Лодзь в преддверии 100-летия восстановления польского государства после окончания Первой мировой войны.

      Туск известен своей жесткой критикой в сторону польского правительства, которое сейчас возглавляет "Право и справедливость". Политик считает действующую власть угрозой для Польши.

      Тот, кто сегодня в Польше действует против нашей сильной позиции в объединенной Европе, на самом деле действует против независимости Польши,
      – утверждает Туск.

      Читайте также: Почему ухудшились взаимоотношения Украины и ее ближайших соседей: назвали красноречивую причину

      К слову, назначение Туска высокопоставленным чиновником ЕС в 2014 году частично было признанием политики либерального правительства Польши во главе с ним.

      Теги: Дональд Туск Новости Польши
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сьогодні під час псевдовиборів окупанти можуть влаштувати масштабні теракти
      сегодня , 09:30 Сьогодні під час псевдовиборів окупанти можуть влаштувати масштабні теракти
      Дмитро Снєгирьов
      Главные новости 10 ноября: псевдовыборы на Донбассе, Усик победил Беллью
      сегодня , 09:03 Главные новости 10 ноября: псевдовыборы на Донбассе, Усик победил Беллью
      "Выборы" в "ЛНР": победитель известен заранее – это "телегерой" и "спаситель"
      сегодня , 08:40 "Выборы" в "ЛНР": победитель известен заранее – это "телегерой" и "спаситель"
      Ольга Черненко
      Усик – Беллью: онлайн боксерского поединка
      10 ноября , 22:13 Усик – Беллью: онлайн боксерского поединка
      Джо Диспенза: сам собі рай і пекло, або Як керувати своїм життям
      10 ноября , 22:00 Джо Диспенза: сам собі рай і пекло, або Як керувати своїм життям
      Наталія Лебідь
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В доме Березовского работают специалисты по радиационной и химической безопасности
       24 марта 2013 , 10:16 0
      Падение вертолета владельца "Лестера": стало известно, кто был с ним на борту
       28 октября , 16:57
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук