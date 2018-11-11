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      "Сучасні більшовики": Туск жорстко висловився про чинних лідерів Польщі

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      Туск назвав о чинних лідерів Польщі "сучасними більшовиками"
      Туск назвав о чинних лідерів Польщі "сучасними більшовиками" / Фото з відкритих джерел

      Голова Європейської ради, колишній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що Польщею керують популісти та євроскептики. Політик назвав чинних лідерів Польщі "сучасними більшовиками", що загрожують незалежності нації.

      Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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      Таку заяву екс-прем’єр Польщі зробив під час виступу у польському місті Лодзь напередодні 100-річчя відновлення польської держави після завершення Першої світової війни.

      Туск відомий своєю жорсткою критикою у бік польського уряду, який наразі очолює "Право і справедливість". Політик вважає чинну владу загрозою для Польщі.

      Той, хто сьогодні в Польщі діє проти нашої сильної позиції в об'єднаній Європі, насправді діє проти незалежності Польщі,
      – твердить Туск.

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      До слова, призначення Туска високопосадовцем ЄС у 2014 році частково було визнанням політики ліберального уряду Польщі на чолі з ним.

      Теги: Новини Польщі Дональд Туск
      Джерело: 24 Канал
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