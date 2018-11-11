Польща масштабно відзначає 100-річчя відновлення незалежності: яскраві фото
11 листопада у столиці Польщі Варшаві відбувся масштабний марш до 100 річниці з часу відновлення країною незалежності.
Велелюдний марш пройшов під гаслом "Для тебе, Польще".
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У ньому взяли участь керівники держави, зокрема, президент Польщі Анджей Дуда, інформує "Польське радіо".
Президент Польщі Анджей Дуда взяв участь у марші з нагоди 100-річчя відновлення незалежності
У колоні, яка пройшла центральними вулицями Варшави, були також представники ветеранів, польського війська та націоналістичних організацій.
Кілька тисяч простих поляків з національними прапорами в руках також долучились до масштабного дійства.
Польща масштабно відзначає 100-річчя відновлення незалежності//Getty images
У марші також були помічені представники ультраправих італійської організації Forza Nuova.
Нагадаємо, 4 листопада польські футбольні фанати на Личаківському кладовищі у Львові відзначали 100-річчя боротьби поляків проти ЗУНР: понад 10 осіб із фаєрами розгорнули великий біло-червоний транспарант з текстом "Орлята львівські, 100 років – це гасло польську відвагу прославляє. Сілезія віддає шану для Львова, духовного міста Вроцлава".