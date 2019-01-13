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      Польша построит искусственный остров в Калининградской заливе, чтобы обходить воды России

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      Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе
      Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе / Фото из открытых источников

      Власти Польши решили построить искусственный остров в Вислинском, или же Калининградском заливе. Его создадут в территориальных водах страны, а стоимость замысла составит более 880 миллионов.

      Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на СМИ страны.

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      Так, на сооружение острова будет идти грунт, который появится во время строительства судоходного канала через Вислинскую косу. В Польше говорят, что не будут использовать остров с целью туризма. Площадь острова составит около 181 гектаров.


      К слову, начало строительных работ на Вислинской косе запланировали еще на ноябрь 2018 года. Канал через косу планируют создать в поселке Новый Свет, поскольку там самое узкое место песчаного полуострова. В Польше заявляют, что канал позволит активизировать судоходство под флагами стран ЕС в заливе, минуя территориальные воды России.

      Судоходный канал через косу должен быть около 1 километра в длину и 5 метров в глубину – он соединит Балтийское море с Калининградской заливом. Благодаря этому в порт Эльблонг смогут заходить крупные суда. Стоимость строительства канала оценивается в 880 миллионов злотых.

      К слову, украинский государственный концерн "Укроборонпром" и польская компания WB Electronics планируют совместно разработать систему ПВО с использованием украинских управляемых ракет средней дальности Р-27.

      Теги: Новости политики Новости Польши Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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