Польша построит искусственный остров в Калининградской заливе, чтобы обходить воды России

Власти Польши решили построить искусственный остров в Вислинском, или же Калининградском заливе. Его создадут в территориальных водах страны, а стоимость замысла составит более 880 миллионов.

Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на СМИ страны.

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Так, на сооружение острова будет идти грунт, который появится во время строительства судоходного канала через Вислинскую косу. В Польше говорят, что не будут использовать остров с целью туризма. Площадь острова составит около 181 гектаров.



К слову, начало строительных работ на Вислинской косе запланировали еще на ноябрь 2018 года. Канал через косу планируют создать в поселке Новый Свет, поскольку там самое узкое место песчаного полуострова. В Польше заявляют, что канал позволит активизировать судоходство под флагами стран ЕС в заливе, минуя территориальные воды России.

Судоходный канал через косу должен быть около 1 километра в длину и 5 метров в глубину – он соединит Балтийское море с Калининградской заливом. Благодаря этому в порт Эльблонг смогут заходить крупные суда. Стоимость строительства канала оценивается в 880 миллионов злотых.

К слову, украинский государственный концерн "Укроборонпром" и польская компания WB Electronics планируют совместно разработать систему ПВО с использованием украинских управляемых ракет средней дальности Р-27.