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      Польща побудує штучний острів у Калінінградській затоці, щоб оминати води Росії

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      Польща побудує штучний острів у Калінінградській затоц
      Польща побудує штучний острів у Калінінградській затоц / Фото з відкритих джерел

      Влада Польщі вирішила побудувати штучний острів у Віслінській, або ж Калінінградській затоці. Його створять у територіальних водах країни, а вартість задуму становитиме понад 880 мільйонів.

      Про це повідомляє Польський культурний центр у Калінінграді з посиланням на ЗМІ країни.

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      Так, на його спорудження острову буде направлено ґрунт, який з'явиться під час будівництва судноплавного каналу через Віслінську косу. У Польщі кажуть, що не використовуватимуть острів з метою туризму. Він повинен мати площу близько 181 гектарів.

      До слова, початок будівельних робіт на Віслінській косі запланували ще на листопад 2018 року. Канал через косу планують створити в селищі Новий Світ, оскільки там найвужче місце піщаного півострова. У Польщі заявляють, що канал дасть змогу активізувати судноплавство під прапорами країн ЄС в затоці, минаючи територіальні води Росії.

      Судноплавний канал через косу повинен бути близько 1 кілометра в довжину і 5 метрів в глибину – він з'єднає Балтійське море з Калінінградською затокою. Завдяки цьому у порт Ельблонг зможуть заходити великі судна. Вартість будівництва каналу оцінюється в 880 мільйонів злотих. 

      До слова, український державний концерн "Укроборонпром" та польська компанія WB Electronics планують спільно розробити систему ППО з використанням українських керованих ракет середньої дальності Р-27.

      Теги: Новини політики Новини Польщі Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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