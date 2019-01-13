Польща побудує штучний острів у Калінінградській затоці, щоб оминати води Росії

Влада Польщі вирішила побудувати штучний острів у Віслінській, або ж Калінінградській затоці. Його створять у територіальних водах країни, а вартість задуму становитиме понад 880 мільйонів.

Про це повідомляє Польський культурний центр у Калінінграді з посиланням на ЗМІ країни.

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Так, на його спорудження острову буде направлено ґрунт, який з'явиться під час будівництва судноплавного каналу через Віслінську косу. У Польщі кажуть, що не використовуватимуть острів з метою туризму. Він повинен мати площу близько 181 гектарів.

До слова, початок будівельних робіт на Віслінській косі запланували ще на листопад 2018 року. Канал через косу планують створити в селищі Новий Світ, оскільки там найвужче місце піщаного півострова. У Польщі заявляють, що канал дасть змогу активізувати судноплавство під прапорами країн ЄС в затоці, минаючи територіальні води Росії.

Судноплавний канал через косу повинен бути близько 1 кілометра в довжину і 5 метрів в глибину – він з'єднає Балтійське море з Калінінградською затокою. Завдяки цьому у порт Ельблонг зможуть заходити великі судна. Вартість будівництва каналу оцінюється в 880 мільйонів злотих.

До слова, український державний концерн "Укроборонпром" та польська компанія WB Electronics планують спільно розробити систему ППО з використанням українських керованих ракет середньої дальності Р-27.