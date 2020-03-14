01:52
14 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кадыров изобрел вакцину от коронавируса. Универсальная отмазка Путина
      Вєсті Кремля
      20:50, 13 марта
      Вести.UA: Левочкин носит валенки. Страх Зеленского
      Вєсті.UA
      20:08, 13 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

      Польша закрывает границу для иностранцев: с какого числа и на какой срок

      - Читати новину українською

      Польша возобновляет пограничный контроль с соседями из Евросоюза и отменяет международные железнодорожные и авиационные пассажирские рейсы. Въезд в страну иностранцам будет запрещен с полуночи 15 марта.

      Из-за опасности распространения коронавируса и заболевания Covid-19 в Польше также ограничат работу торговых центров и запретят массовые собрания. Об этом 13 марта на пресс-конференции в Варшаве заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, как пишут в wprost.pl.

      К теме Трамп ввел в США режим чрезвычайно ситуации из-коронавируса

      "С мыслью о безопасности поляков мы вводим полный контроль на всех польских границах", – сказал Моравецкий. И пояснил, что даже те границы, которые были внутренними для Европейского Союза, отныне будут контролировать пограничники. 

      Закрытие границ в Польше: что необходимо знать

      • Польша в ночь с 14 на 15 марта временно останавливает все международное авиационное и железнодорожное пассажирское сообщение.
      • Границу закроют на 10 дней, но потом могут продлить этот срок еще на 20 дней, а в случае необходимости – еще на месяц.
      • Грузовые перевозки будут курсировать без изменений, поэтому дефицита товаров в стране не будет. Внутреннее авиационное и железнодорожное движение в Польше также останется без изменений.
      • Поляки, которые будут возвращаться домой автомобилями, смогут пересечь границу, но после этого они обязаны отбыть 14-дневный карантин.

      Все ограничительные меры глава правительства Польши назвал "стратегически правильными и хорошо продуманными". 

      Польша вводит ограничения вместе с Чехией и Словакией одной из первых в Европе. По мнению Моравецкого, этому примеру последуют и другие страны Европы.

      Заметим, в этот же день, 13 марта, о закрытии границ для иностранцев объявили и в Украине. 

      Какова ситуация с коронавирусом в Украине

      • В стране подтвердили 3 случая заражения, один человек умер.
      • С 12 марта по 4 апреля в Украине действует общенациональный карантин.
      • Отменены занятия в школах, вузах и детсадах, а не будет соревнований с болельщиками и концертов.
      • С 15 до 29 марта Украина закроет границы для иностранцев.
      • С 17 марта прекратят авиационное сообщение с другими странами.

      Важно! Украина закрывает границы: как украинцам вернуться домой и что будет с бизнесом

      МИД не рекомендует украинцам сейчас ехать в другие страны, среди которых и европейские – Испания, Франция и Италия.

      граница
      Какие страны украинский МИД не рекомендует посещать / Инфографика 24 канала

      Как уберечься от коронавируса: все, что нужно знать – смотрите на видео

       

      Холостяк 10 сезон: все участницы шоу
      13 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Евросоюз Новости Польши Здоровье Коронавирус Covid-19
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      13 марта , 23:58 Украина закрывает границы: как украинцам вернуться домой и что будет с бизнесом
      Ірина Юрковська
      13 марта , 22:21 "Звездный" коронавирус: кто из известных персон заболел
      Анатолій Яворський
      12 марта , 12:44 Чем заняться вместе с ребенком во время карантина
      Михайло Года
      12 марта , 16:31 Тест-драйв Nissan Navara: пикап, которому не страшно бездорожье
      6 марта , 17:34 Призовой конкурс для дизайнеров от компании Dimplex
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук