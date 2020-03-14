Польша закрывает границу для иностранцев: с какого числа и на какой срок
Польша возобновляет пограничный контроль с соседями из Евросоюза и отменяет международные железнодорожные и авиационные пассажирские рейсы. Въезд в страну иностранцам будет запрещен с полуночи 15 марта.
Из-за опасности распространения коронавируса и заболевания Covid-19 в Польше также ограничат работу торговых центров и запретят массовые собрания. Об этом 13 марта на пресс-конференции в Варшаве заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, как пишут в wprost.pl.
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"С мыслью о безопасности поляков мы вводим полный контроль на всех польских границах", – сказал Моравецкий. И пояснил, что даже те границы, которые были внутренними для Европейского Союза, отныне будут контролировать пограничники.
Закрытие границ в Польше: что необходимо знать
- Польша в ночь с 14 на 15 марта временно останавливает все международное авиационное и железнодорожное пассажирское сообщение.
- Границу закроют на 10 дней, но потом могут продлить этот срок еще на 20 дней, а в случае необходимости – еще на месяц.
- Грузовые перевозки будут курсировать без изменений, поэтому дефицита товаров в стране не будет. Внутреннее авиационное и железнодорожное движение в Польше также останется без изменений.
- Поляки, которые будут возвращаться домой автомобилями, смогут пересечь границу, но после этого они обязаны отбыть 14-дневный карантин.
Все ограничительные меры глава правительства Польши назвал "стратегически правильными и хорошо продуманными".
Польша вводит ограничения вместе с Чехией и Словакией одной из первых в Европе. По мнению Моравецкого, этому примеру последуют и другие страны Европы.
Заметим, в этот же день, 13 марта, о закрытии границ для иностранцев объявили и в Украине.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине
- В стране подтвердили 3 случая заражения, один человек умер.
- С 12 марта по 4 апреля в Украине действует общенациональный карантин.
- Отменены занятия в школах, вузах и детсадах, а не будет соревнований с болельщиками и концертов.
- С 15 до 29 марта Украина закроет границы для иностранцев.
- С 17 марта прекратят авиационное сообщение с другими странами.
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МИД не рекомендует украинцам сейчас ехать в другие страны, среди которых и европейские – Испания, Франция и Италия.
Какие страны украинский МИД не рекомендует посещать / Инфографика 24 канала
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