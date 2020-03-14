Польща закриває кордон для іноземців: з якого числа і на який термін

Польща відновлює прикордонний контроль із сусідами з Євросоюзу та скасовує міжнародні залізничні та авіаційні пасажирські рейси. В'їзд до країни іноземцям буде заборонено з півночі 15 березня.

Через небезпеку поширення коронавірусу та захворювання Covid-19 у Польщі також обмежать роботу торговельних центрів та заборонять масові зібрання. Про це 13 березня на пресконференції у Варшаві заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, як пишуть у wprost.pl.

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"З думкою про безпеку поляків ми запроваджуємо повний контроль на всіх польських кордонах", – сказав Моравецький. І пояснив, що навіть ті кордони, що були внутрішніми для Європейського Союзу, відтепер контролюватимуть прикордонники.

Закриття кордонів у Польщі: що необхідно знати

Польща у ніч з 14 на 15 березня тимчасово зупиняє усе міжнародне авіаційне та залізничне пасажирське сполучення.

тимчасово зупиняє усе міжнародне авіаційне та залізничне пасажирське сполучення. Кордон закриють на 10 днів , але потім можуть продовжити цей термін ще на 20 днів, а в разі потреби – ще на місяць.

, але потім можуть продовжити цей термін ще на 20 днів, а в разі потреби – ще на місяць. Вантажні перевезення курсуватимуть без змін, тож дефіциту товарів у країні не буде . Внутрішній авіаційний і залізничний рух у Польщі також залишиться без змін.

. Внутрішній авіаційний і залізничний рух у Польщі також залишиться без змін. Поляки, які повертатимуться додому автомобілями, зможуть перетнути кордон, але після цього вони зобов'язані відбути 14-денний карантин.

Усі обмежувальні заходи глава уряду Польщі назвав "стратегічно правильними та добре продуманими".

Польща запроваджує обмеження разом з Чехією та Словаччиною однією з перших в Європі. На думку Моравецького, цьому прикладу слідуватимуть й інші країни Європи.

Зауважимо, цього ж дня, 13 березня, про закриття кордонів для іноземців вирішили й в Україні.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні

У країні підтвердили 3 випадки зараження, одна людина померла.

З 12 березня до 4 квітня в Україні діє загальнонаціональний карантин.

Скасовано навчання у школах, вишах і садочках, не буде змагань із вболівальниками та концертів.

З 15 до 29 березня Україна закриє кордони для іноземців.

З 17 березня припинять авіаційне сполучення з іншими країнами.

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МЗС не рекомендує українцям зараз їхати до інших країн, серед яких і європейські – Іспанія, Франція та Італія.



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