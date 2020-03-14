Польща закриває кордон для іноземців: з якого числа і на який термін
Польща відновлює прикордонний контроль із сусідами з Євросоюзу та скасовує міжнародні залізничні та авіаційні пасажирські рейси. В'їзд до країни іноземцям буде заборонено з півночі 15 березня.
Через небезпеку поширення коронавірусу та захворювання Covid-19 у Польщі також обмежать роботу торговельних центрів та заборонять масові зібрання. Про це 13 березня на пресконференції у Варшаві заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, як пишуть у wprost.pl.
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"З думкою про безпеку поляків ми запроваджуємо повний контроль на всіх польських кордонах", – сказав Моравецький. І пояснив, що навіть ті кордони, що були внутрішніми для Європейського Союзу, відтепер контролюватимуть прикордонники.
Закриття кордонів у Польщі: що необхідно знати
- Польща у ніч з 14 на 15 березня тимчасово зупиняє усе міжнародне авіаційне та залізничне пасажирське сполучення.
- Кордон закриють на 10 днів, але потім можуть продовжити цей термін ще на 20 днів, а в разі потреби – ще на місяць.
- Вантажні перевезення курсуватимуть без змін, тож дефіциту товарів у країні не буде. Внутрішній авіаційний і залізничний рух у Польщі також залишиться без змін.
- Поляки, які повертатимуться додому автомобілями, зможуть перетнути кордон, але після цього вони зобов'язані відбути 14-денний карантин.
Усі обмежувальні заходи глава уряду Польщі назвав "стратегічно правильними та добре продуманими".
Польща запроваджує обмеження разом з Чехією та Словаччиною однією з перших в Європі. На думку Моравецького, цьому прикладу слідуватимуть й інші країни Європи.
Зауважимо, цього ж дня, 13 березня, про закриття кордонів для іноземців вирішили й в Україні.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні
- У країні підтвердили 3 випадки зараження, одна людина померла.
- З 12 березня до 4 квітня в Україні діє загальнонаціональний карантин.
- Скасовано навчання у школах, вишах і садочках, не буде змагань із вболівальниками та концертів.
- З 15 до 29 березня Україна закриє кордони для іноземців.
- З 17 березня припинять авіаційне сполучення з іншими країнами.
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МЗС не рекомендує українцям зараз їхати до інших країн, серед яких і європейські – Іспанія, Франція та Італія.
Які країни українське МЗС не рекомендує відвідувати / Інфографіка 24 каналу
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