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      Польща закриває кордон для іноземців: з якого числа і на який термін

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      Уряд Польщі оголосив про закриття кордонів для іноземців / Колаж 24 каналу

      Польща відновлює прикордонний контроль із сусідами з Євросоюзу та скасовує міжнародні залізничні та авіаційні пасажирські рейси. В'їзд до країни іноземцям буде заборонено з півночі 15 березня.

      Через небезпеку поширення коронавірусу та захворювання Covid-19 у Польщі також обмежать роботу торговельних центрів та заборонять масові зібрання. Про це 13 березня на пресконференції у Варшаві заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, як пишуть у wprost.pl.

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      "З думкою про безпеку поляків ми запроваджуємо повний контроль на всіх польських кордонах", – сказав Моравецький. І пояснив, що навіть ті кордони, що були внутрішніми для Європейського Союзу, відтепер контролюватимуть прикордонники. 

      Закриття кордонів у Польщі: що необхідно знати

      • Польща у ніч з 14 на 15 березня тимчасово зупиняє усе міжнародне авіаційне та залізничне пасажирське сполучення.
      • Кордон закриють на 10 днів, але потім можуть продовжити цей термін ще на 20 днів, а в разі потреби – ще на місяць.
      • Вантажні перевезення курсуватимуть без змін, тож дефіциту товарів у країні не буде. Внутрішній авіаційний і залізничний рух у Польщі також залишиться без змін.
      • Поляки, які повертатимуться додому автомобілями, зможуть перетнути кордон, але після цього вони зобов'язані відбути 14-денний карантин.

      Усі обмежувальні заходи глава уряду Польщі назвав "стратегічно правильними та добре продуманими". 

      Польща запроваджує обмеження разом з Чехією та Словаччиною однією з перших в Європі. На думку Моравецького, цьому прикладу слідуватимуть й інші країни Європи.

      Зауважимо, цього ж дня, 13 березня, про закриття кордонів для іноземців вирішили й в Україні. 

      Яка ситуація з коронавірусом в Україні

      • У країні підтвердили 3 випадки зараження, одна людина померла.
      • З 12 березня до 4 квітня в Україні діє загальнонаціональний карантин.
      • Скасовано навчання у школах, вишах і садочках, не буде змагань із вболівальниками та концертів.
      • З 15 до 29 березня Україна закриє кордони для іноземців.
      • З 17 березня припинять авіаційне сполучення з іншими країнами.

      Важливо! Україна закриває кордони: як українцям повернутись додому і що буде з бізнесом

      МЗС не рекомендує українцям зараз їхати до інших країн, серед яких і європейські – Іспанія, Франція та Італія.

      Кордон
      Які країни українське МЗС не рекомендує відвідувати / Інфографіка 24 каналу

      Як вберегтись від коронавірусу: все, що треба знати – дивіться у відео

       

      Як мастурбація допомагає вилікувати застуду та грип
      13 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Євросоюз Новини Польщі Здоров'я Коронавірус Covid-19
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