Польша закупит в США ракетные артиллерийские системы

Польша намерена подписать с Соединенными Штатами Америки договор о закупке реактивных систем залпового огня. Речь идет о 20 установках HIMARS.

Подписание соглашения запланировано на 13 февраля, сообщает польское Министерство обороны.

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Так, переговоры о заключении контракта Варшава и Вашингтон вели несколько лет.

Это современное оборудование, которое гарантирует эффективность на поле боя,

– рассказал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Польский министр добавил, что американские системы увеличат политические и геополитические возможности Польши, а также ее экономические возможности.

Отметим, НАТО стремится усилить свое присутствие в странах Восточной Европы после оккупации Россией украинского Крыма и вторжения на восток Украины в 2014 году.



Американская ракетная артиллерийская система HIMARS / Фото из открытых источников

Сотрудничество Польши и США в военной сфере не раз вызывало панику в России. Так, еще в сентябре 2018 года президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что страна рассчитывает на принятие Соединенными Штатами решения об отправке в республику больше американских войск.

В польском МИДе заявили, что после расторжения ракетного договора между Россией и США в Польше могут быть размещены американские ядерные ракеты.