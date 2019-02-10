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      Польша закупит в США ракетные артиллерийские системы

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      Польша закупит у США ракетную артиллерийскую систему на 400 миллионов долларов
      Польша закупит у США ракетную артиллерийскую систему на 400 миллионов долларов / Фото из открытых источников

      Польша намерена подписать с Соединенными Штатами Америки договор о закупке реактивных систем залпового огня. Речь идет о 20 установках HIMARS.

      Подписание соглашения запланировано на 13 февраля, сообщает польское Министерство обороны.

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      Так, переговоры о заключении контракта Варшава и Вашингтон вели несколько лет.

      Это современное оборудование, которое гарантирует эффективность на поле боя,
      – рассказал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

      Польский министр добавил, что американские системы увеличат политические и геополитические возможности Польши, а также ее экономические возможности.

      Отметим, НАТО стремится усилить свое присутствие в странах Восточной Европы после оккупации Россией украинского Крыма и вторжения на восток Украины в 2014 году.

      Польща закупить у США зброю
      Американская ракетная артиллерийская система HIMARS / Фото из открытых источников

      Сотрудничество Польши и США в военной сфере не раз вызывало панику в России. Так, еще в сентябре 2018 года президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что страна рассчитывает на принятие Соединенными Штатами решения об отправке в республику больше американских войск.

      В польском МИДе заявили, что после расторжения ракетного договора между Россией и США в Польше могут быть размещены американские ядерные ракеты.

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      Теги: Оружие Новости США Новости Польши Новости политики
      Источник: 24 Канал
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