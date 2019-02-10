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      Польща закупить в США ракетні артилерійські системи

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      Польща закупить у США ракетну артилерійську систему на 400 мільйонів доларів
      Польща закупить у США ракетну артилерійську систему на 400 мільйонів доларів / Фото з відкритих джерел

      Польща має намір підписати зі Сполученими Штатами Америки договір про закупівлю реактивних систем залпового вогню. Мова йде про 20 установок HIMARS.

      Підписання угоди заплановане на 13 лютого, повідомляє польське Міністерство оборони.

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      Так, переговори про укладення контракту Варшава і Вашингтон вели кілька років.

      Це сучасне обладнання, яке гарантує ефективність на полі бою,
      – розповів міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

      Польський міністр додав, що американські системи збільшать політичні та геополітичні можливості Польщі, а також її економічні можливості.

      Зазначимо, НАТО прагне посилити свою присутність у країнах Східної Європи після окупації Росією українського Криму та вторгнення на схід України 2014 року. 

      Польща закупить у США зброю
      Американська ракетна артилерійська система HIMARS/ Фото з відкритих джерел

      Співпраця Польщі та США у військовій сфері не раз викликала паніку у Росії. Так, ще у вересні 2018 року президент Польщі Анджей Дуда на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом США Дональдом Трампом заявив, що країна розраховує на ухвалення Сполученими Штатами рішення про відправку в республіку більше американських військ.

      У польському МЗС заявили, що після розірвання ракетного договору між Росією та США у Польщі можуть бути розміщені американські ядерні ракети

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      Теги: Новини Польщі Новини США Зброя Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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