Искали несколько дней: в Польше нашли тело украинки в реке

В реке Равка, в населенном пункте Кужешин, польские спасатели обнаружили тело погибшей украинки. 36-летняя женщина пропала еще 27 июня.

Работодательница, у которой работала украинка, обратилась в полицию только на второй день после исчезновения.

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По последним данным, украинка 27 июня после обеда ушла на реку Равка, но так и не вернулась. Ее искали спасатели и правоохранители, в частности с привлечением вертолета. Во время поисков в воде увидели женщину.

Когда ее тело достали на берег, следователи установили, что она уже была мертвой. Местная прокуратура начала следствие по делу гибели украинки. Следствие должно установить причины смерти.

Город Кужешин, где произошла трагедия: карта

Печальная статистика

В течение 2020 года в Польше зафиксировано 643 случая смерти граждан Украины. А в 2019 году в Польше оборвалась жизнь 619 украинцев.