Вблизи Вроцлава 29 мая произошла авария с участием легкового автомобиля Opel Movano и грузовика Mersedes. В результате ДТП на месте происшествия погиб украинец, он был за рулем легкового автомобиля.

В ДТП в Польше погиб украинец

Управление полиции Вроцлава сообщило о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 29 мая, заявил директор департамента консульской службы МВД Сергей Погорельцев, пишет Интерфакс-Украина.

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По его словам, ДТП произошло на автомагистрали А4 (уезд Шрода-Шлёнска). Столкнулись легковой автомобиль Opel Movano и грузовик Mersedes.

В результате аварии на месте происшествия погиб водитель легкового автомобиля – украинец 1979 года,

– отметил Погорельцев.

И добавил, что после проведения следственных мероприятий тело погибшего доставили в учреждение судебной медицины во Вроцлаве.

По факту ДТП местная полиция проводит уголовное производство по делу.

Дипломаты ищут родных погибшего

Генеральное консульство Украины в Кракове поддерживает связь с полицией, медицинским учреждением. Дипломаты ищут родных умершего украинца.