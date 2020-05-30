Поблизу Вроцлава 29 травня трапилася аварія за участю легкового автомобіля Opel Movano і вантажівки Mersedes. У результаті ДТП на місці події загинув українець, він був за кермом легкового автомобіля.

У ДТП у Польщі загинув українець

Управління поліції Вроцлава повідомило про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася 29 травня, заявив директор департаменту консульської служби МВС Сергій Погорельцев, пише Інтерфакс-Україна.

Читайте також У Польщі виявили тіла двох затонулих українців, їх шукали понад тиждень

За його словами, ДТП трапилася на автомагістралі А4 (повіт Шрода-Шльонска). Зіткнулися легковий автомобіль Opel Movano і вантажівка Mersedes.

У результаті аварії на місці події загинув водій легкового автомобіля – українець 1979 року народження,

– зазначив Погорельцев.

Та додав, що після проведення слідчих заходів тіло загиблого доставили в установу судової медицини у Вроцлаві.

За фактом ДТП місцева поліція проводить кримінальне провадження у справі.

Дипломати шукають рідних загиблого

Генеральне консульство України в Кракові підтримує зв'язок з поліцією, медичним закладом. Дипломати шукають рідних померлого українця.