Инцидент произошел в городе Отвоцк Мазовецкого воеводства – на скоростной дороге S17 из Варшавы в направлении Люблина. Один из автобусов въехал на другой, двигавшийся по той же полосе движения.

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В автобусе находилась школьная экскурсия

По предварительной информации, в одном транспортном средстве находилась школьная экскурсия детей 4 – 6 классов, в другом – только водитель.

Представитель полиции Отвоцкая Бартломей Баран сказал, что предварительно речь шла о 10 пострадавших детях. На место инцидента прибыли машины и вертолет скорой помощи.

По прибытии скорой выяснилось, что пострадавшие дети не нуждаются в госпитализации. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

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