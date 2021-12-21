Причиной аварии стало падение якоря. Поэтому танкер остановился.

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Детали инцидента

Танкер USICHEM, который был загружен подсолнечным маслом, направился по проливу Босфор на юг. Однако по неизвестным пока причинам прямо во время движения с корабля выпал якорь.

Танкер заблокировал Босфор / Фото KEGM

Над возобновлением движения в проливе работают специалисты.

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