Причиною аварію стало падіння якоря. Через це танкер зупинився.

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Деталі інциденту

Танкер USICHEM, який був завантажений соняшниковою олією, прямумав по протоці Босфор на південь. Однак з невідомих поки причин прямо під час руху з корабля випав якір.



Танкер заблокував Босфор / Фото KEGM

Над відновленням руху в протоці працюють спеціалісти.

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