Причиною аварію стало падіння якоря. Через це танкер зупинився.
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Деталі інциденту
Танкер USICHEM, який був завантажений соняшниковою олією, прямумав по протоці Босфор на південь. Однак з невідомих поки причин прямо під час руху з корабля випав якір.
Танкер заблокував Босфор / Фото KEGM
Над відновленням руху в протоці працюють спеціалісти.
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