В Польше в двух авариях погибли граждане Украины
Источник:Lowicz24
В Польше 19 декабря в авариях погибли двое граждан Украины. В различных ДТП разбились 50-летний и 43-летний мужчины.
Поздно вечером 19 декабря на автомагистрали А2 в Лодзинском воеводстве автомобиль Audi съехал с дороги. После этого он врезался в охранные экраны.
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В Лодзинском воеводстве погиб украинец
В машине находились двое украинцев – 43 и 39 лет. После этого в Audi врезался Volkswagen. В аварии не выжил 43-летний пассажир. Водителя в тяжелом состоянии доставили в медучреждение в Варшаве.
Другого водителя доставили в больницу в городе Скерневице. На месте трагедии работают правоохранители, они пытаются установить все обстоятельства смертельного ДТП. Дорогу пришлось перекрыть на несколько часов.
Еще одно ДТП произошло в Западнопоморском воеводстве
Еще одна смертельная авария произошла в городе Моринь Западнопоморского воеводства. 34-летний украинец за рулем Ford превысил скорость и въехал в дерево. Жертвой аварии снова стал пассажир – 50-летний гражданин Украины.Обратите внимание! Водитель был за рулем в нетрезвом состоянии. В его крови обнаружили 1,9 промилле алкоголя.
Водитель врезался в дерево / Egryfino
Коротко о ДТП с участием украинцев в Польше:
- В конце ноября в польском Каменске украинец за рулем фуры вызвал серьезную аварию. В результате столкновения на месте погиб 61-летний житель Польши.
- Также в городе Млава правоохранители задержали 25-летнего гражданина Украины. Он был пьян за рулем.
- Польские правоохранители задержали в Варшаве 22-летнего украинца. Он показал водительские права, однако они оказались поддельными.