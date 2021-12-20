В Польше в двух авариях погибли граждане Украины

В Польше 19 декабря в авариях погибли двое граждан Украины. В различных ДТП разбились 50-летний и 43-летний мужчины.

Поздно вечером 19 декабря на автомагистрали А2 в Лодзинском воеводстве автомобиль Audi съехал с дороги. После этого он врезался в охранные экраны.

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В Лодзинском воеводстве погиб украинец

В машине находились двое украинцев – 43 и 39 лет. После этого в Audi врезался Volkswagen. В аварии не выжил 43-летний пассажир. Водителя в тяжелом состоянии доставили в медучреждение в Варшаве.

Другого водителя доставили в больницу в городе Скерневице. На месте трагедии работают правоохранители, они пытаются установить все обстоятельства смертельного ДТП. Дорогу пришлось перекрыть на несколько часов.

Еще одно ДТП произошло в Западнопоморском воеводстве

Еще одна смертельная авария произошла в городе Моринь Западнопоморского воеводства. 34-летний украинец за рулем Ford превысил скорость и въехал в дерево. Жертвой аварии снова стал пассажир – 50-летний гражданин Украины.

Водитель был за рулем в нетрезвом состоянии. В его крови обнаружили 1,9 промилле алкоголя.

Водитель врезался в дерево / Egryfino

Коротко о ДТП с участием украинцев в Польше: