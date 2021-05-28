Такое заявление сделал бывший министр национальной обороны Польши Ян Парис. Он высказался касательно фактического согласия Байдена на строительство этого нефтепровода.
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Парис подчеркнул, что американский президент, вероятно, не понимает, что такое решение будет провоцировать конфликт с рядом европейских стран.
"На карту поставлена вся "Бухарестская девятка" и Украина, всего – 150 миллионов человек. Это государства, которые охраняют безопасность Европы", – подчеркнул он.
По мнению Париса, предшественник Байдена – Дональд Трамп лучше понимал интересы Европы. Мол, действующий лидер США пытается любой ценой договориться с Кремлем.
Компенсации на дополнительное вооружение
Парис считает, что Польша имеет право требовать компенсаций. Он подчеркнул, что немцы потратили 5 миллиардов евро на строительство "Северного потока-2".
Теперь пусть выделят 5 миллиардов евро на дополнительные вооружения для Центральной и Восточной Европы,
– предложил бывший министр.
"Наша безопасность серьезно пострадала из-за этого газопровода. Поэтому такие требования к Берлину вполне обоснованные", – убежден Парис.
Германия и "Северный поток-2": последние новости
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