Такое заявление сделал бывший министр национальной обороны Польши Ян Парис. Он высказался касательно фактического согласия Байдена на строительство этого нефтепровода.

К теме Байден объяснил отказ от санкций в отношении "Северного потока-2"

Парис подчеркнул, что американский президент, вероятно, не понимает, что такое решение будет провоцировать конфликт с рядом европейских стран.

"На карту поставлена ​​вся "Бухарестская девятка" и Украина, всего – 150 миллионов человек. Это государства, которые охраняют безопасность Европы", – подчеркнул он.

Справка. "Бухарестская девятка" – это международная инициатива 9 стран-членов НАТО. А именно – Болгарии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Чехии.

По мнению Париса, предшественник Байдена – Дональд Трамп лучше понимал интересы Европы. Мол, действующий лидер США пытается любой ценой договориться с Кремлем.

Компенсации на дополнительное вооружение

Парис считает, что Польша имеет право требовать компенсаций. Он подчеркнул, что немцы потратили 5 миллиардов евро на строительство "Северного потока-2".

Теперь пусть выделят 5 миллиардов евро на дополнительные вооружения для Центральной и Восточной Европы,

– предложил бывший министр.

"Наша безопасность серьезно пострадала из-за этого газопровода. Поэтому такие требования к Берлину вполне обоснованные", – убежден Парис.

Германия и "Северный поток-2": последние новости