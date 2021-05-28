Таку заяву зробив колишній міністр національної оборони Польщі Ян Парис. Він висловився щодо фактичної згоди Байдена на будівництво цього нафтопроводу.
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Парис підкреслив, що американський президент, ймовірно, не розуміє, що таке рішення провокуватиме конфлікт з низкою європейських країн.
"На карту поставлена вся "Бухарестська дев'ятка" та Україна, всього – 150 мільйонів людей. Це держави, які охороняють безпеку Європи", – наголосив він.
На думку Париса, попередник Байдена – Дональд Трамп краще розумів інтереси Європи. Мовляв, чинний лідер США намагається за будь-яку ціну домовитися з Кремлем.
Компенсації на додаткові озброєння
Парис вважає, що Польща має право вимагати компенсацій. Він підкреслив, що німці витратили 5 мільярдів євро на будівництво "Північного потоку-2".
Тепер нехай виділять 5 мільярдів євро на додаткові озброєння для Центрально-Східної Європи,
– запропонував колишній міністр.
"Наша безпека серйозно постраждала через цей газопровід. Тому такі вимоги до Берліна є цілком обґрунтованими", – переконаний Парис.
Німеччина та "Північний потік-2": останні новини
- Раніше президент Зеленський спілкувався про "Північний потік-2" зі співголовою німецької партії "Союз 90/Зелені". Вони погодилися, що проєкт – більше політичний, аніж економічний.
- Натомість Ангела Меркель заявила, що Німеччина продовжить обговорювати зі США добудову та запуск російського газопроводу.