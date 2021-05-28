Таку заяву зробив колишній міністр національної оборони Польщі Ян Парис. Він висловився щодо фактичної згоди Байдена на будівництво цього нафтопроводу.

До теми Байден пояснив відмову від санкцій щодо "Північного потоку-2"

Парис підкреслив, що американський президент, ймовірно, не розуміє, що таке рішення провокуватиме конфлікт з низкою європейських країн.

"На карту поставлена ​​вся "Бухарестська дев'ятка" та Україна, всього – 150 мільйонів людей. Це держави, які охороняють безпеку Європи", – наголосив він.

Довідка. "Бухарестська дев'ятка" – це міжнародна ініціатива 9 країн-членів НАТО. А саме – Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини й Чехії.

На думку Париса, попередник Байдена – Дональд Трамп краще розумів інтереси Європи. Мовляв, чинний лідер США намагається за будь-яку ціну домовитися з Кремлем.

Компенсації на додаткові озброєння

Парис вважає, що Польща має право вимагати компенсацій. Він підкреслив, що німці витратили 5 мільярдів євро на будівництво "Північного потоку-2".

Тепер нехай виділять 5 мільярдів євро на додаткові озброєння для Центрально-Східної Європи,

– запропонував колишній міністр.

"Наша безпека серйозно постраждала через цей газопровід. Тому такі вимоги до Берліна є цілком обґрунтованими", – переконаний Парис.

Німеччина та "Північний потік-2": останні новини