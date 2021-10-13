В Польше нашли мертвым украинского заробитчанина

В городе Зелена Гура на западе Польши нашли мертвым украинского заробитчанина. Он вместе с такими же заробитчанами жил в одной квартире.

Прокуратура отвергла версию, что к его смерти могут быть причастны посторонние. Об этом сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры города Зелена Гура Ева Антонович.

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Что показало вскрытие

Умершим оказался 46-летний заробитчанин из Украины. Как установили следователи, мужчина жил в квартире с еще шестью гражданами Украины и работал в ремонтно-строительной фирме в Зеленой Гуре.

Труп мужчины обнаружили утром 12 октября его сожители. Прокурор, прибывший на место происшествия, распорядился провести вскрытие тела умершего для установления причин смерти.

В результате проведенного вскрытия на теле умершего не обнаружено травм, патологоанатом подтвердил, что смерть наступила по естественным причинам,

– сообщила прокурор.

При вскрытии у умершего подтвердили проблемы с сердцем и печенью. Планируется еще проведение токсикологической экспертизы крови умершего.

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