В Польше нашли мертвым украинского заробитчанина

13 октября 2021 , 21:45
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Источник:

"Укринформ"

В городе Зелена Гура на западе Польши нашли мертвым украинского заробитчанина. Он вместе с такими же заробитчанами жил в одной квартире.

Прокуратура отвергла версию, что к его смерти могут быть причастны посторонние. Об этом сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры города Зелена Гура Ева Антонович.

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Что показало вскрытие

Умершим оказался 46-летний заробитчанин из Украины. Как установили следователи, мужчина жил в квартире с еще шестью гражданами Украины и работал в ремонтно-строительной фирме в Зеленой Гуре.

Труп мужчины обнаружили утром 12 октября его сожители. Прокурор, прибывший на место происшествия, распорядился провести вскрытие тела умершего для установления причин смерти.

В результате проведенного вскрытия на теле умершего не обнаружено травм, патологоанатом подтвердил, что смерть наступила по естественным причинам,
– сообщила прокурор.

При вскрытии у умершего подтвердили проблемы с сердцем и печенью. Планируется еще проведение токсикологической экспертизы крови умершего.

Смерть украинки в польском хостеле: коротко

  • Накануне – 11 октября – в одном из хостелов в Стараховицах нашли без сознания 51-летнюю женщину.
  • Врачи скорой, которые прибыли на место, спасти ее не смогли. Оказалось, что это – гражданка Украины.
  • Сейчас рассматривают три рабочих версии: естественная смерть, смерть в результате избиения, убийство.
  • В прокуратуре говорят, что пока ждут результатов вскрытия тела.
  • Именно от этого зависит, как расследование проводить дальше.
Автор: Вероніка Климська