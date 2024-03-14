Решать, возвращаться ли в Украину из Польши, или нет должны сами украинцы. Об этом в интервью заявил посол Польши в Украине Ярослав Гузы.

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Польша будет оставаться абсолютно нейтральной к этой проблеме. То есть не будет ни поощрять, ни препятствовать. Это вопрос решения украинских граждан, которые находятся в Польше. Будут ли они решать возвращаться, или нет,

– пояснил дипломат.

В то же время посол добавил, что Польша так или иначе может быть заинтересована с точки зрения экономики, ведь украинцы очень важны с точки зрения польского рынка труда. Поэтому в перспективе может возникнуть дефицит рабочей силы.

Я могу себе представить ситуацию, когда работодатель, например, который трудоустраивает украинцев, убеждает их остаться, потому что ему будет трудно найти им замену. Но это не те вещи, на которые польская власть каким-то образом будет реагировать,

– добавил Гузы.

Украина и ЕС обсуждали вопрос возвращения беженцев