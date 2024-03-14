Вирішувати, чи повертатися в Україну з Польщі, чи ні мають самі українці. Про це в інтерв'ю заявив посол Польщі в Україні Ярослав Гузи.

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Польща залишатиметься абсолютно нейтральною до цієї проблеми. Тобто не буде ні заохочувати, ні перешкоджати. Це питання рішення українських громадян, які перебувають у Польщі. Чи вони вирішуватимуть повертатися, чи ні,

– пояснив дипломат.

Водночас посол додав, що Польща так чи інакше може бути зацікавлена з погляду економіки, адже українці дуже важливі з точки зору польського ринку праці. Через це у перспективі може виникнути дефіцит робочої сили.

Я можу собі уявити ситуацію, коли роботодавець, наприклад, який працевлаштовує українців, переконує їх залишитися, тому що йому буде важко знайти їм заміну. Але це не ті речі, на які польська влада якимось чином буде реагувати,

– додав Гузи.

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