Вирішувати, чи повертатися в Україну з Польщі, чи ні мають самі українці. Про це в інтерв'ю заявив посол Польщі в Україні Ярослав Гузи.
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Польща залишатиметься абсолютно нейтральною до цієї проблеми. Тобто не буде ні заохочувати, ні перешкоджати. Це питання рішення українських громадян, які перебувають у Польщі. Чи вони вирішуватимуть повертатися, чи ні,
– пояснив дипломат.
Водночас посол додав, що Польща так чи інакше може бути зацікавлена з погляду економіки, адже українці дуже важливі з точки зору польського ринку праці. Через це у перспективі може виникнути дефіцит робочої сили.
Я можу собі уявити ситуацію, коли роботодавець, наприклад, який працевлаштовує українців, переконує їх залишитися, тому що йому буде важко знайти їм заміну. Але це не ті речі, на які польська влада якимось чином буде реагувати,
– додав Гузи.
Україна та ЄС обговорювали питання повернення біженців
- Видання Politico з посиланням на двох дипломатів ЄС написало, що Україна веде дослідницькі переговори з офіційними особами ЄС. Обговорення стосується повернення громадян, коли спливе термін директиви про тимчасовий захист у березні 2025 року.
- Наразі Україна не надсилала офіційного запиту щодо сприяння поверненню біженців, проте чинила певний тиск щодо посилення майбутніх правил. Йшлось також про те, що у випадку, якщо українським біженцям дозволять залишитися до завершення війни, то Європейській комісії можуть доручити створити нову систему.
- Прем'єр-міністр України заявив, що в питанні повернення українців з-за кордону може йтись виключно про стимули. Варіант запровадження адміністративних заходів наразі не розглядається. За його словами, стимулами для повернення українців мають бути умови для життя, можливості для самореалізації та загалом покращення безпекової ситуації.
- Варто зазначити, що Євростат надав дані, що 18% українських біженців у Європі – це чоловіки від 18 до 65 років.