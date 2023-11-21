Инцидент произошел 17 ноября в селе Щекаркув в Опольском уезде, передает 24 Канал. По данным польских правоохранителей, водитель BMW в нетрезвом состоянии пыталась скрыться с места аварии.
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Пришлось арестовывать силой
Пассажир пытался помочь женщине вытолкать машину, но тоже был слишком пьян, чтобы довести дело до конца. По приезду полицейских гражданка Украины отказалась выходить из автомобиля.
Когда один из офицеров попытался вынуть ключ из замка зажигания, женщина начала его кусать, а к тому еще и сказала, что больна туберкулезом,
– говорится в сообщении.
Полицейским пришлось применять силу, чтобы арестовать украинку. К тому же у нее принудительно взяли кровь для исследования. Пока результаты анализов неизвестны.
Гражданку Украины уже заключили под стражу. В суде злоумышленница будет отвечать не только за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и ДТП, но и за оскорбление находившегося на службе полицейского и нарушение его неприкосновенности. За совершенное ей грозит 3 года заключения.
В Польше разбился автобус с украинцами
- В селе Верешин Грубешевского уезда Люблинского воеводства 19 ноября разбился автобус, водителем которого был украинец. По неустановленным причинам мужчина на прямом участке дороги выехал на встречную полосу, а затем врезался в дерево на обочине.
- Во время трагедии в автобусе находились 10 граждан Украины. Две женщины и 6-летняя девочка погибли на месте.
- Посол Украины в Польше Василий Зварыч сообщил, что сейчас маме погибшей девочки оказывают психологическую помощь. В результате ДТП также пострадал ее 3-летний ребенок.