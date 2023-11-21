Инцидент произошел 17 ноября в селе Щекаркув в Опольском уезде, передает 24 Канал. По данным польских правоохранителей, водитель BMW в нетрезвом состоянии пыталась скрыться с места аварии.

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Пришлось арестовывать силой

Пассажир пытался помочь женщине вытолкать машину, но тоже был слишком пьян, чтобы довести дело до конца. По приезду полицейских гражданка Украины отказалась выходить из автомобиля.

Когда один из офицеров попытался вынуть ключ из замка зажигания, женщина начала его кусать, а к тому еще и сказала, что больна туберкулезом,

– говорится в сообщении.

Полицейским пришлось применять силу, чтобы арестовать украинку. К тому же у нее принудительно взяли кровь для исследования. Пока результаты анализов неизвестны.

Гражданку Украины уже заключили под стражу. В суде злоумышленница будет отвечать не только за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и ДТП, но и за оскорбление находившегося на службе полицейского и нарушение его неприкосновенности. За совершенное ей грозит 3 года заключения.

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