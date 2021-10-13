В Польше пограничники задержали 2 украинцев, которые помогали нелегалам из Беларуси

Польские пограничники задержали двух граждан Украины и двух граждан Сирии. Они помогали в организации незаконной миграции через польско-белорусскую границу.

Мужчин, нарушивших закон, поймали 12 октября работники Подляского отдела пограничной службы Польши.

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В Польше задержали 2 украинцев

Среди задержанных, есть двое украинцев, а также двое граждан Сирии с немецким видом на жительство. Все они помогали в организации незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу.

С начала 2021 года работники этого отдела задержали 250 человек, среди которых были и граждане Украины, которые "помогали" белорусам пересекать границу.

К слову, в течение 12 октября зарегистрировали 470 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. Все попытки правоохранители сорвали.

Как Польша борется с нелегалами