В Польше пограничники задержали 2 украинцев, которые помогали нелегалам из Беларуси

13 октября 2021 , 17:43
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Источник:

Polskie Radio

Польские пограничники задержали двух граждан Украины и двух граждан Сирии. Они помогали в организации незаконной миграции через польско-белорусскую границу.

Мужчин, нарушивших закон, поймали 12 октября работники Подляского отдела пограничной службы Польши.

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В Польше задержали 2 украинцев

Среди задержанных, есть двое украинцев, а также двое граждан Сирии с немецким видом на жительство. Все они помогали в организации незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу.

С начала 2021 года работники этого отдела задержали 250 человек, среди которых были и граждане Украины, которые "помогали" белорусам пересекать границу.

К слову, в течение 12 октября зарегистрировали 470 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. Все попытки правоохранители сорвали.

Как Польша борется с нелегалами

  • Из-за массового потока мигрантов с территории Беларуси в Польше планируют построить на границе забор. Соответствующий законопроект уже принял польский парламент.
  • Кроме того, со 2 сентября в связи с миграционным давлением режима Александра Лукашенко в приграничной полосе с Беларусью в Подляском и Люблинском воеводствах ввели чрезвычайное положение. 1 октября президент Анджей Дуда продлил его еще на 60 дней.
Автор: Наталія Пристанська