В Польше пограничники задержали 2 украинцев, которые помогали нелегалам из Беларуси
Источник:Polskie Radio
Польские пограничники задержали двух граждан Украины и двух граждан Сирии. Они помогали в организации незаконной миграции через польско-белорусскую границу.
Мужчин, нарушивших закон, поймали 12 октября работники Подляского отдела пограничной службы Польши.
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В Польше задержали 2 украинцев
Среди задержанных, есть двое украинцев, а также двое граждан Сирии с немецким видом на жительство. Все они помогали в организации незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу.
С начала 2021 года работники этого отдела задержали 250 человек, среди которых были и граждане Украины, которые "помогали" белорусам пересекать границу.
К слову, в течение 12 октября зарегистрировали 470 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. Все попытки правоохранители сорвали.
Как Польша борется с нелегалами
- Из-за массового потока мигрантов с территории Беларуси в Польше планируют построить на границе забор. Соответствующий законопроект уже принял польский парламент.
- Кроме того, со 2 сентября в связи с миграционным давлением режима Александра Лукашенко в приграничной полосе с Беларусью в Подляском и Люблинском воеводствах ввели чрезвычайное положение. 1 октября президент Анджей Дуда продлил его еще на 60 дней.