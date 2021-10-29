Чрезвычайное происшествие произошло на границе с Беларусью, где недавно объявили чрезвычайное положение. Произошло все во время осмотра грузовика.

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Взрыв на границе Польши и Беларуси

Инцидент произошел в административном здании автоинспекции, куда на осмотр направляют машины. Речь идет об объекте, где проводят детальный осмотр автомобилей, в отношении которых, например, есть подозрения в контрабанде.

Таможенники разрезали места в авто, где можно было спрятать нелегальные предметы. В колодце, расположенном в здании, вероятно, скопился газ, загоревшийся от искры. Поэтому внутри возник огонь. По данным Государственной пожарной службы, также загорелось транспортное средство. Автомобиль потушили сами службы, работающие на границе.

Таможенники неохотно рассказывают об инциденте

Один человек получил ранения, однако травмы оказались несерьезными. Крышка люка ранила водителя автомобиля в ногу. Службы оказали ему медицинскую помощь. С таможенниками, которые осматривали грузовик, ничего не случилось.

Впрочем, таможенники неохотно делятся подробностями о происшествии. Журналистам они говорят, что не обязаны ничего рассказывать из-за режима чрезвычайного положения на приграничье.

Напряжение на польско-белорусской границе