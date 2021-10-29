Надзвичайна подія сталася на межі з Білоруссю, де нещодавно оголосили надзвичайний стан. Сталося усе під час огляду вантажівки.

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Вибух на кордоні Польщі і Білорусі

Інцидент трапився у адміністративній будівлі автоінспекції, куди на огляд направляють автівки. Йдеться про об’єкт, де проводять детальний огляд автомобілів, щодо яких, наприклад, є підозри у контрабанді.

Митники розрізали місця в авто, де можна було заховати нелегальні предмети. У колодязі, розташованому в будівлі, ймовірно, накопичився газ, який загорівся від іскри. Відтак всередині виник вогонь. За даними Державної пожежної служби, також загорівся транспортний засіб. Автомобіль загасили самі служби, що працюють на кордоні.

Митники неохоче розповідають про інцидент

Одна людина отримала поранення, проте травми виявилися несерйозними. Кришка люка поранила водія автомобіля в ногу. Служби надали йому медичну допомогу. З митниками, які оглядали вантажівку, нічого не сталося.

Втім, митники неохоче діляться подробицями про подію. Журналістам вони кажуть, що не зобов'язані нічого розповідати через режим надзвичайного стану на прикордонні.

Напруження на польсько-білоруському кордоні