В Польше во время драки погибли украинцы: еще две женщины ранены

На севере Польши в городе Быдгощ произошел конфликт, в результате которого погибли украинцы. Теперь все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Так, конфликт произошел между несколькими украинцами. Из-за этого погибли двое мужчин, а две женщины – получили ранения.

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В Польше в драке погибли двое украинцев

Как рассказала спикер полиции Куявско-Поморского воеводства Моника Хлебич, все участники конфликта являются гражданами Украины.

7 февраля полиции стало известно о ссоре в одной из квартир. На месте происшествия правоохранители обнаружили без сознания 25-летнюю женщину с многочисленными телесными повреждениями, а также двух мертвых мужчин 22 и 25 лет, и раненую 71-летнюю женщину. Кроме того, в квартире находились девочки 3 и 5 лет – они не пострадали.

Как оказалось, в квартире произошла драка мужчин из-за ревности. 25-летний мужчина вошел в квартиру, где находилась его бывшая жена с детьми, ее 22-летний сожитель, а также 71-летняя бабушка женщины.

В итоге оба мужчины погибли, а женщины – получили ранения. Их отправили в больницу, состояние одной из них – очень тяжелое.

Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют.

В Польше напали на семью из Украины

В Люблине на украинскую семью напали два гражданина Польши. Злоумышленники избили подростка, толкали беременную девушку и нецензурно ругались.

К тому же злоумышленники скандировали: "Долой из Польши".

В итоге нападавшие скрылись, однако пострадавшие успели сделать фото, благодаря которым полиция быстро нашла их. Ими оказались 25-летний и 30-летний жители Люблинского воеводства.