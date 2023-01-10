Полиция объявила нападающим обвинение в избиении несовершеннолетнего и оскорблениях из-за национальной принадлежности. Что известно о ситуации – рассказывает 24 Канал.

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"Вон из Польши": двое мужчин напали на семью украинцев в Люблине

Приблизительно в 21 вечера в Люблине два гражданина Польши прицепились к украинской семье, которая возвращалась с прогулки. Мужчины просили у украинки, ее 13-летнего сына и старшей беременной дочери сигареты, а позже начали кричать на них, используя нецензурную лексику.

В частности, злоумышленники скандировали: "Вон из Польши". Когда подросток пригрозил, что вызовет полицию, нападавшие атаковали его, повалили на землю и стали бить кулаками по голове.

У беременной девушки, которую мужчины толкали, остались синяки на теле. Немного погодя на место происшествия прибыла полиция, которую, вероятно, вызвали прохожие.

Нападавшие скрылись, однако пострадавшие успели сделать фото, благодаря которым полиция быстро нашла их. Ими оказались 25-летний и 30-летний жители Люблинского воеводства.

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