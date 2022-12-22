Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский сказал, что заявления Макрона о "гарантиях" для России – это стратегическая ошибка. Он подчеркнул, что России никто не угрожает, поэтому никаких гарантий не требуется.

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В Польше заявили, что в переговорах с Россией нет смысла

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости предоставления гарантий безопасности России расценивается как роковая стратегическая ошибка. России не угрожает нападение извне, она не нуждается в дополнительных гарантиях, потому что ей ничего не угрожает,

– заявил Яблонский.

Замглавы МИД Польши подчеркнул, что какие-либо переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным не имеют смысла. Он заявил, что Россия стремится к переговорам не для мира.

"Президент США Джо Байден абсолютно прав, когда говорит, чтобы разговор с Россией имел смысл, он должен быть честным и заслуживать доверия. Сейчас Россия не является заслуживающей доверия стороной, ее цель не в том, чтобы закончить войну и установить мир", – резюмировал польский дипломат.

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