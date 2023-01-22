Так, в результате сильных снегопадов в Польше оказались без света почти 300 тысяч человек. Об этом информирует 24 Канал.
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Что известно о последствиях мощных снегопадов в Польше
Сильный снегопад вернулся в Польшу после необычного тепла. Плохие дорожные условия уже повлекли за собой несколько смертельных аварий и задержки поездов, особенно на Юге. По данным PAP, сейчас известно о по меньшей мере двух погибших в результате ДТП.
Снегопады в Польше привели к авариям / Фото с PAP
Экстерные службы в одном из районов сообщили, что уже ответили на более 2000 вызовов всего за один день. Из-за опасных условий в Малопольском и Подкарпатском воеводствах ремонтные бригады не могут получить доступ к поврежденным линиям электропередач.
В дальнейшем в Польше ожидается резкое снижение температуры, поэтому власти по всей кроаине находятся в состоянии повышенной готовности. На дорогах работает снегоуборочная техника.