Так, внаслідок сильних снігопадів у Польщі опинилися без світла майже 300 тисяч людей. Про це інформує 24 Канал.

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Що відомо про наслідки потужних снігопадів у Польщі

Сильний снігопад повернувся до Польщі після незвичного тепла. Погані дорожні умови вже спричинили кілька смертельних аварій і затримки поїздів, особливо на Півдні. За даними PAP, наразі відомо про щонайменше двох загиблих внаслідок ДТП.

Снігопади в Польщі спричинили аварії / Фото з PAP

Екстерні служби в одному з районів повідомили, що вже відповіли на понад 2000 викликів лише за один день. Через небезпечні умови у Малопольському та Підкарпатському воєводствах ремонтні бригади не можуть отримати доступ до пошкоджених ліній електропередач.

Надалі в Польщі очікується різке зниження температури, то ж влада по всій кроаїні перебуває у стані підвищеної готовності. На дорогах працює снігоприбиральна техніка.

Сильні снігопади у Польщі / Фото з твітера та польських ЗМІ

дорога працює снігоприбиральна техніка: дивіться відео

Зверніть увагу! В Укргідрометцентрі попереджають, що вже з вівторка, 24 січня, на всій території нашої держави похолодає. Ба більше, за прогнозом синоптиків стовпчик термометра може опуститься до -12...-18 градусів у західних, північних і центральних областях. Тим часом на Півночі подекуди навіть 20 – 25 градусів морозу.