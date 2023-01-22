Так, внаслідок сильних снігопадів у Польщі опинилися без світла майже 300 тисяч людей. Про це інформує 24 Канал.
Читайте також До України повертаються морози: де та коли буде найпрохолодніше
Що відомо про наслідки потужних снігопадів у Польщі
Сильний снігопад повернувся до Польщі після незвичного тепла. Погані дорожні умови вже спричинили кілька смертельних аварій і затримки поїздів, особливо на Півдні. За даними PAP, наразі відомо про щонайменше двох загиблих внаслідок ДТП.
Снігопади в Польщі спричинили аварії / Фото з PAP
Екстерні служби в одному з районів повідомили, що вже відповіли на понад 2000 викликів лише за один день. Через небезпечні умови у Малопольському та Підкарпатському воєводствах ремонтні бригади не можуть отримати доступ до пошкоджених ліній електропередач.
Надалі в Польщі очікується різке зниження температури, то ж влада по всій кроаїні перебуває у стані підвищеної готовності. На дорогах працює снігоприбиральна техніка.